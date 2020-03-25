Самара, , 14:25 — REGNUM Подозреваемого в контрабанде наркотиков задержали таможенники в Самаре. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба приволжского таможенного управления.

По сообщению пресс-службы ведомства, в марте текущего года в Самару пришла посылка из Франции на имя гражданина РФ 1980 года рождения. Содержимое посылки было отправлено на экспертизу. Лабораторное исследование показало, что в посылке находился наркотик метадон массой 9,13 грамм.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 229.1 УК РФ.

Расследование уголовного дела продолжается.

Читайте ранее в этом сюжете: Полиция задержала в Подмосковье иностранцев с 770 г героина