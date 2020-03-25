Джакарта, , 14:17 — REGNUM Суджиатми Нотомихарджо, мать президента Индонезии Джоко Видодо скончалась сегодня, 25 марта 2020 года, в возрасте 77 лет, сообщает Kompas.

Известно, что мать президента Индонезии скончалась в Соло, в 16:45 по местному времени. Причина смерти пока не сообщается.

Глава государства в срочном порядке отправился в свой родной город, расположенный в провинции Центральная Ява.

Напомним, Суджиатми Нотомихарджо проживала вместе с супругом в городе Соло на Яве и занималась торговлей лесоматериалами.