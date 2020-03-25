Мадрид, , 14:23 — REGNUM Число умерших от инфекции COVID-19 в Испании достигло 3434 человек. Только в течение суток скончались 738 заболевших, сообщает 25 марта El Pais со ссылкой на данные испанского минздрава.

Всего в стране подтвердились 47 610 случаев заражения. В отделениях интенсивной терапии находятся 3166 человек, выздоровели 5367 человек.

В Испании вызываемое коронавирусом заболевание унесло больше жизней, чем в Китае. В КНР насчитывается более 3,2 тыс. смертельных исходов. Первое место по смертности занимает Италия, где скончались более 6,8 тыс. человек.

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