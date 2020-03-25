Уфа, , 14:11 — REGNUM Ребенок погиб во время пожара в жилом доме в Башкирии. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба республиканского ГУ МЧС РФ.

По сообщению пресс-службы ведомства, сообщение о пожаре в жилом доме по ул. Почтовая н.п. Большая Устюба Буздякского района поступило на пульт спасателям днем 25 марта.

По тревоге на место происшествия выехали 17 огнеборцев на 8 единицах техники.

Прибыв на место происшествия, спасатели установили, что горит бревенчатый дом 6×7 метров. На тушение было подано два ствола РСК-50. В 13:01часов пожар удалось локализовать. Сейчас спасатели продолжают тушить пожар.

Сообщается, что во время борьбы с огнем огнеборцы обнаружили одного погибшего ребенка 2017 года рождения.

По предварительной информации, мальчика 2015 года рождения, который также находился в этом доме спас проезжающий мимо мужчина. Малыш направлен в Буздякскую больницу для осмотра. Причины возгорания устанавливаются.

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