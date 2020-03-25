Москва, , 14:05 — REGNUM Сотрудники полиции в Коломенском городском округе Подмосковье задержали 23-летнюю девушку и 25-летнего мужчину, у которых было обнаружено более 770 граммов героина, сообщается на официальном сайте МВД России.

Отмечается, что оба подозреваемых являются уроженцами одной из стран Средней Азии.

«При проведении обыска по месту проживания злоумышленников полицейскими под матрасом кровати и в куртке одного из задержанных обнаружено и изъято 227 свертков с веществом светлого цвета. По результатам химического исследования установлено, что изъятое является наркотическим средством героин», — говорится в релизе.

Также сотрудники полиции обнаружили тайник на улице, с подготовленными к сбыту 42 свертками с героином. Всего же сотрудники полиции изъяли у подозреваемых более 770 граммов героина.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 228.1 УК РФ. («Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»).