Белгород, , 13:58 — REGNUM Авиационную бомбу весом 50 килограммов обнаружили строители в пригороде Белгорода. Снаряд времён Великой Отечественной войны ликвидировали на специальном полигоне, сообщили 25 марта в пресс-службе регионального управления МЧС.

Бомбу обнаружили 24 марта при проведении земляных работ в посёлке Разумное Белгородского района. В этот же день взрывотехников вызвали в село Красное Знамя Прохоровского района, где в поле местные жители нашли 158 мм реактивный снаряд, и в село Новоалександровка Борисовского района — там в лесополосе был обнаружен 76 мм артиллерийский снаряд. Все боеприпасы перевезли на спецполигон и уничтожили.

25 марта в селе Малояблоново Прохоровского района из земли достали 76 мм артиллерийский снаряд, его уже ликвидировали.