Санкт-Петербург, , 13:58 — REGNUM Адвокат историка Олега Соколова, которого обвиняют в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, намерен изменить меру пресечения подзащитному с содержания под стражей в СИЗО на домашний арест. Об этом Александр Почуев заявил журналистам в среду, 25 марта.

Как ранее стало известно, 27 марта Октябрьский районный суд будет рассматривать ходатайство следствия о продлении меры пресечения 63-летнему историку Олегу Соколову. В рамках слушания, адвокат обвиняемого готовится подать несколько ходатайств, в том числе о закрытии рассмотрения дела от общественности, поскольку там могут быть раскрыты подробности личной жизни.

«По существу защита будет ходатайствовать об избрании домашнего ареста по адресу жительства родителей, поскольку его престарелые родители тяжело больны и требуют постоянного ухода», — заявил Почуев.

По мнению правозащитника, это единственная возможность оказать помощь родителям подзащитного, поскольку в его семье больше никого не осталось.

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