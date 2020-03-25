Белград, , 13:26 — REGNUM В Сербии эпидемия коронавируса унесла четвертую жизнь — в городе Нише скончалась шестидесятилетняя женщина-диабетик. Об этом 25 марта утром сообщил министр здравоохранения Сербии Златибор Лончар.

По его словам, умершая пациентка была подключена к ИВЛ 21 марта. Врачи боролись за ее жизнь, но им не удалось ее сохранить, сказал министр.

Лончар отметил, что в Сербии к ИВЛ подключен 21 заболевший от коронавируса. Среди зараженных два грудных ребенка, их состояние хорошее.

Напомним, что первый зараженный вирусом COVID-19 в Сербии был зарегистрирован 6 марта. В стране действует чрезвычайное положение и комендантский час с 17 вечера до 5 утра. Недавно в Белград прибыла команда китайских врачей, которые помогут сербским коллегам в борьбе с эпидемией коронавируса.