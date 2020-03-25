Москва, , 13:22 — REGNUM Лоукостер «Победа», вылетевший из Москвы в Дубаи за российскими туристами, во время полёта получил аннуляцию подтвержденного ранее авиационными властями ОАЭ разрешение на вывозной рейс. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе авиакомпании.

В среду, 25 марта лоукостер должен быть забрать из Дубая 189 клиентов «Победы». После получения сообщения о запрете выполнения посадки в Дубае, самолёт был вынужден приземлиться в Махачкале. Там экипаж лоукостера будет ожидать решения сложившейся ситуации.

«Мы впервые столкнулись с ситуацией, когда безо всякого объяснения авиационные власти другой страны аннулировали выданное ранее разрешение на вывозной рейс. Мы делаем все возможное для решения проблемы и стараемся делать это как можно скорее, но пока ситуация крайне сложная», — заверил генеральный директор авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков.

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