Москва, 25 марта 2020, 13:22 — REGNUM Лоукостер «Победа», вылетевший из Москвы в Дубаи за российскими туристами, во время полёта получил аннуляцию подтвержденного ранее авиационными властями ОАЭ разрешение на вывозной рейс. Об этом ИА REGNUM заявили в пресс-службе авиакомпании.
В среду, 25 марта лоукостер должен быть забрать из Дубая 189 клиентов «Победы». После получения сообщения о запрете выполнения посадки в Дубае, самолёт был вынужден приземлиться в Махачкале. Там экипаж лоукостера будет ожидать решения сложившейся ситуации.
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