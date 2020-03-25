Москва, , 13:16 — REGNUM Мосгорсуд продлил до 25 июня срок ареста экс-министра Открытого правительства России Михаила Абызова по делу о хищении 4 миллиардов рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе суда.

«Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении меры пресечения Абызову в виде заключения под стражу до 25 июня», — сказал собеседник агентства.

Как сообщало ИА REGNUM, Абызову инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК («Создание преступного сообщества, совершенное лицом с использованием своего служебного положения») и ч. 4 ст. 159 УК («Мошенничество в особо крупном размере»).

По версии следствия, в период с 2011 по 2014 год Абызов при помощи созданных им офшорных компаний похитил у акционеров АО «Сибирская энергетическая компания» («Сибэко») и АО «Региональные электрические сети» («РЭС») 4 миллиарда рублей.