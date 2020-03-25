Воронеж, , 13:15 — REGNUM Тела двух пожилых женщин обнаружены на месте пожара в квартире в одном из многоэтажных домов на улице Южно-Моравской в Воронеже 25 марта. По данному факту начата доследственная проверка, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе СУ СКР по региону.

Пожар произошёл в квартире на восьмом этаже, после его тушения пожарные обнаружили тела 68-летней женщины и её 81-летней матери. По предварительным данным смерть погибших наступила в результате отравления окисью углерода. Возгорание могло произойти в результате неосторожного обращения с огнем при использовании свечи.

«В рамках доследственной проверки будут назначены экспертизы: судебно-медицинские с целью установления причины смерти погибших и пожаро-техническая для выяснения точной причины возникновения пожара», — сообщил руководитель следственного отдела по Советскому району города Воронеж регионального следственного управления СК России Евгений Аверин.