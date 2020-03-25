Москва, , 12:56 — REGNUM Сотрудники полиции в Москве задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске за грабёж, сообщается на официальном сайте ГУ МВД России по Москве.

Ранее в полицию обратилась 24-летняя москвичка. По ее словам, она с коллегой вышла из салона красоты, расположенного в центре Москвы, и встретила знакомого. Мужчина в грубой форме стал выяснять отношения и несколько раз её ударил, а после вырвал из рук сумку и скрылся.

Следствие возбудило уголовное дело по ст. 161 УК РФ «Грабеж». Личность преступника установили, подозреваемого объявили в федеральный розыск. В данный момент мужчина задержан.