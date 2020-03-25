Пенза, , 13:15 — REGNUM Сегодня в Нижнем Ломове произошла трагедия. При пожаре погибли 4 взрослых и 3 детей.

Родственникам погибших будет оказана вся необходимая помощь: материальная, организационная и психологическая, в том числе помощь, помимо предусмотренных региональных законодательством мер поддержки, сообщила руководитель пресс-службы главы региона Дина Черёмушкина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар произошел в частном жилом одноэтажном деревянном доме в Заречном переулке в ночь на 25 марта. Сообщение о пожаре поступило в 1:30. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдались открытый огонь и сильное задымление внутри. Здание выгорело полностью. Сгоревший дом был подключен к центральному электроснабжению и оборудован газовым отоплением.

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