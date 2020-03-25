Ставрополь, , 12:31 — REGNUM Пассажирская «Газель» и легковая машина столкнулись в Кировском районе Ставропольского края. В результате происшествия пострадали пять человек, сообщили ИА REGNUM 25 марта в пресс-службе управления ГИБДД по региону.

ДТП произошло около 07:30 на федеральной трассе «Кавказ». Автомобиль ВАЗ-21 115 при обгоне выехал на встречную полосу и столкнулся там с «Газелью», которая ехала в Нальчик со стороны Пятигорска. От удара маршрутка несколько раз опрокинулась.

В салоне «Газели» на момент аварии находились 12 пассажиров, пятерым из них понадобилась госпитализация. Их доставили в медучреждения Кабардино-Балкарии, а остальным участникам ДТП оказана разовая медицинская помощь.

Известно, что маршрутка выполняла частную перевозку. Обстоятельства и степень ответственности участников аварии выясняются.

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