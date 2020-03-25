Санкт-Петербург, , 12:40 — REGNUM Октябрьский районный суд Петербурга принял к производству уголовное дело в отношении историка, бывшего доцента СПбГУ Олега Соколова, обвиняемого в убийстве и расчленении аспирантки Анастасии Ещенко. Об этом ИА REGNUM сообщили в суде.

Соколову вменяют ч.1 ст.105 УК РФ и ч.1 ст.222 УК РФ. Судья Максименко назначила открытое судебное заседание для разрешения вопроса о продлении Соколову меры пресечения на 27 марта.

Дата рассмотрения дела по существу будет назначена после 27 марта, уточнили в суде.

Для слушателей может быть организована интернет-трансляция в связи с тем, что из-за коронавируса доступ в здания судов запрещен всем, кто не участвует в процессе.

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев заявил, что будет ходатайствовать о закрытии судебного процесса от СМИ, так как в деле имеются сведения о частной жизни обвиняемого.

Напомним, по версии обвинения, 8 ноября 2019 года 63-летний Олег Соколов во время бытового конфликта на почве ревности выстрелил в голову 24-летней Анастасии Ещенко из охотничьего карабина. Однако девушка осталась жива, из-за чего Соколов попытался её задушить и затем ещё трижды выстрелил ей в голову. После этого потерпевшая скончалась.

Затем, как говорится в материалах уголовного дела, Соколов расчленил тело пилой-ножовкой, кухонными ножами и топором, расфасовал по мусорным пакетам и выбросил в реку Мойку, откуда доцента и выловили правоохранители.

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