Куртамыш, Курганская область, , 12:10 — REGNUM В Курганской области 16-летний бесправный подросток за рулём «протащил» по дороге инспектора ДПС, причинив правоохранителю травмы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Зауралья.

Следствием установлено, что утром 17 марта 2020 года в городе Куртамыш автомобиль ВАЗ — 2107, набитый подростками, привлёк внимание дежурного экипажа ДПС. На требования об остановке водитель автомобиля не реагировал. В результате преследования «семёрка» была заблокирована.

В момент, когда инспектор ГИБДД попытался отстранить водителя от управления, тот включил заднюю скорость и совершил резкий разворот автомобиля, протащив инспектора не менее 20 метров. В результате действий подростка инспектор ДПС получил рваную рану на правой кисти руки и закрытый перелом правой плечевой кости. Несовершеннолетнему водителю удалось скрыться с места преступления, однако вскоре он был задержан.

Подросток обвиняется по ч.2 ст.318 УК РФ («Применение насилия в отношении представителя власти»). Сейчас он находится под присмотром родителем. Свою вину нарушитель признал.

Напомним, по данным на 12 марта в Курганской области с начала 2020 года было возбуждено пять уголовных дел за применение насилия в отношении инспекторов дорожно-патрульной службы.

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