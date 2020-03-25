Москва, , 12:14 — REGNUM В 20 российских регионах за сутки зафиксировано 163 случая заражения коронавирусом. Об этом сообщается в официальном телеграмм-канале оперативного штаба по профилактике коронавируса.

Большая часть заразившихся — 120 человек, зафиксирована в Москве. Следом идут Московская область и Крым, где выявлено по шесть новых случаев заболевания. В Псковской области и Краснодарском крае за сутки установлено по четыре новых случая атипичной пневмонии, вызванной коронавирусом, в Оренбургской области и Якутии по три. В Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии, Пермском крае зафиксировано по два новых случая заболевания.

По одному случаю обнаружено в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской, Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и Башкирии.

«Граждане с подтвержденным диагнозом посещали страны, в которых коронавирусная инфекция наиболее активна. Все эти поездки были совершены за последние две недели. Заболевшие госпитализированы и находятся в инфекционных боксах. Круг лиц, с которыми они контактировали, уже определён. В данный момент проводится их лабораторное обследование», — отмечено в сообщении.

Всего в России на сегодняшний день зарегистрировано 658 случаев заражения коронавирусом в 55 регионах.

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