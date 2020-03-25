Москва, , 12:33 — REGNUM Новые случаи заражения коронавирусной инфекцией зарегистрированы в 20 российских регионах. Всего таких случаев 163, говорится в сообщении оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Больше всего новых случаев в Москве, там подтвердились 120 тестов. Ещё по шесть случаев выявлено в Подмосковье и в Крыму. В Псковской области и Краснодарском крае по четыре новых случая, в Оренбургской области и Якутии — по три, в Тульской области, Коми, Кабардино-Балкарии и Пермском крае — по два.

По одному случаю заражения подтверждены в Брянской, Архангельской, Калининградской, Ростовской, Нижегородской, Пензенской и Челябинской областях, а также в Ставропольском крае и Башкирии.

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