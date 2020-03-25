Чебоксары, , 11:53 — REGNUM В Чувашии возбуждено уголовное дело в отношении 56-летнего жителя Ядрина, которого обвиняю в истязании сына-подростка. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СКР.

По версии следствия, подозреваемый с декабря 2019 года по март 2020 года неоднократно бил своего 13-летнего сына. По данным правоохранителей, причиной стали неприязненные отношения к сыну, который «в конфликтной ситуации между ним и супругой занимал позицию» матери.

Дело расследуется по признакам преступления, предусмотренного п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание малолетнего»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Чувашии вынесен приговор 35-летнему чебоксарцу: его признали виновным в изнасиловании и покушении на убийство бывшей сожительницы. При этом одно из преступлений было совершено на глазах 12-летней дочери пострадавшей. Мужчине назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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