Донецк, , 11:35 — REGNUM В населённом пункте Ясное ранение получил представитель ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), сообщили 25 марта в пресс-службе организации.

«Вооружённые формирования Украины открыли снайперский огонь в направлении ремонтной бригады и представителей ДНР в СЦКК, которые осуществляли мониторинг за ситуацией во время работ на трансформаторной подстанции», — сказано в сообщении.

В СЦКК отметили, что огонь вёлся со стороны подконтрольного ВСУ села Березовое, несмотря на то, что ранее украинская сторона предоставила гарантии безопасности и была уведомлена о проведении ремонтных работ в данном месте.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 марта ВСУ выпустили противотанковую ракету по окраине Донецка. По уточнённым данным, в результате прямого попадания ракеты повреждён второй этаж здания, загорелась крыша.

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