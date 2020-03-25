Курган, , 11:28 — REGNUM В Курганской области присяжные вынесли обвинительный приговор 28-летнему гражданину за убийство и покушение на убийство двух лиц. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе СУ СКР по Курганской области.

В ночь на 23 марта 2019 года в дежурную часть полиции Кургана поступил сигнал о драке возле дома №3 по ул.Чкалова. В результате потасовки с ножевыми ранениями шеи, груди и спины были доставлены двое граждан 1988 года рождения, третий пострадавший 1984 года рождения скончался от ран на месте. Нападавший скрылся с места преступления.

В ходе расследования уголовного дела, был выявлен подозреваемый в совершении вооружённого нападения. Выяснилось, что он приехал на встречу с потерпевшими заведомо с ножом, с целью убийства.

Курганец был обвинён в преступлении по ч.1 ст.105 и ч.3 ст.30, п."а» ч.2 ст.105 УК РФ («Убийство» и «Покушение на убийство двух и более лиц»).

Коллегия присяжных заседателей посчитала вину обвиняемого доказанной. Гражданину назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы. Также удовлетворён иск матери убитого о взыскании с виновного в счёт компенсации морального вреда одного миллиона рублей.