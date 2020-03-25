Нижнеломовский район, , 11:31 — REGNUM В Пензенской области Нижнеломовским районным судом вынесен приговор в отношении 35-летнего местного жителя, ему назначено наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба регионального СКР.

Удалось установить, что вечером 20 ноября 2019 года обвиняемый находился дома на улице Луговой в селе Большие Хутора Нижнеломовского района. Между ним и сожительницей 1971 года рождения внезапно возникла ссора, в ходе которой мужчина нанес женщине не менее 25 ударов руками и металлическим табуретом, после чего вышел из дома. Когда он вернулся, женищна уже была без признаков жизни. Мужчина сам сообщил о произошедшем в правоохранительные органы.

До вынесения приговора по ч. 4 ст. 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего») обвиняемый находился под стражей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, житель Пензенской области задержан правоохранителями по подозрению в убийстве таксиста, которого он затем сжег вместе с автомобилем. 61-летний житель Иссы был убит ударом в грудь предметом, схожим с отвёрткой.

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