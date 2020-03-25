Ставрополь, , 11:20 — REGNUM В Ставропольском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного автобуса из Нальчика. Пострадали 11 человек, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Ставропольскому краю.

Автоавария произошла 25 марта в Кировском городском округе Ставрополья на федеральной трассе «Кавказ». Маршрутка, следовавшая из Нальчика в Пятигорск, столкнулась с автомобилем ВАЗ-2115.

На момент аварии в «Газели» находилось 12 человек, четверо пассажиров были госпитализированы в больницу Зольского района КБР на скорой, еще семеро — обратились за помощью медиков самостоятельно. Оба водителя не пострадали. Причины ДТП устанавливаются.