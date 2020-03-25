Ярославль, 25 марта 2020, 11:06 — REGNUM В Ярославской области на карантине по коронавирусу находится 1907 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по нераспространению коронавирусной инфекции со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Департамент здравоохранения Ярославской области
Департамент здравоохранения Ярославской области

23 марта в режиме самоизоляции было лишь 807 человек. Таким образом их число выросло за два дня более чем в два раза.

Карантин должны пройти все граждане, вернувшиеся из стран, где зафиксирована вспышка болезни. В последние дни власти региона начали активнее выявлять таких людей и проверять режим самоизоляции.

Официально диагноз подтвержден пока у 1 человека, еще у одного — подозрение на коронавирус по результатам теста, но пока нет лабораторного подтверждения заболевания.

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