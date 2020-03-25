Ярославль, , 11:06 — REGNUM В Ярославской области на карантине по коронавирусу находится 1907 человек. Об этом сообщает оперативный штаб по нераспространению коронавирусной инфекции со ссылкой на департамент здравоохранения региона.

Департамент здравоохранения Ярославской области

23 марта в режиме самоизоляции было лишь 807 человек. Таким образом их число выросло за два дня более чем в два раза.

Карантин должны пройти все граждане, вернувшиеся из стран, где зафиксирована вспышка болезни. В последние дни власти региона начали активнее выявлять таких людей и проверять режим самоизоляции.

Официально диагноз подтвержден пока у 1 человека, еще у одного — подозрение на коронавирус по результатам теста, но пока нет лабораторного подтверждения заболевания.

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