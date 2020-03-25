Хабаровск, 25 марта 2020, 11:05 — REGNUM В Хабаровском крае ожидаются сильные снегопады и ветер, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Дальневосточном гидрометеоцентре.
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Велика вероятность аварий на объектах ЖКХ, энергоснабжения, увеличения количества ДТП.
В муниципалитеты направлены предупреждения о готовности. Гражданам рекомендовано воздержаться от дальних поездок на личном автотранспорте.
На побережье Охотского моря сила ветра может достигать 22 м/сек.
Как сообщало ИА REGNUM, сильный ветер и проливной дождь обрушились на Курилы после землетрясения. На островах была объявлена угроза цунами.