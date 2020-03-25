Чебоксары, , 10:28 — REGNUM В Чувашии задержание злоумышленника, которого подозревают в сбыте наркотиков, едва не завершилось взрывом в гаражном боксе. Таким образом подозреваемый попытался уничтожить более 9 кг наркотических средств, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по Чувашии.

Мужчина привлёк внимание сотрудников ГИБДД в Новочебоксарске, отказавшись подчиниться требованию об остановке. В ходе погони он въехал на территорию гаражного комплекса, бросив внедорожник у одного из боксов.

«В этот момент из гаража послышались женские крики о помощи, повалил густой дым», — говорят в министерстве, отметив, что на место происшествия были вызваны сотрудники МЧС и скорой помощи.

Когда спасатели вскрыли дверь гаража, то обнаружили там свертки, в которых предположительно находились наркотические вещества. Часть свертков сгорела.

«Сверху на свертках размещался газовый баллон, который не успел нагреться, поэтому трагических последствий удалось избежать», — отмечают в полиции, уточнив, что всего обнаружено около 8 кг марихуаны и 1,5 кг синтетических наркотиков.

Водителя джипа и его знакомую нашли в подвале гаража. Также в ходе разбирательства задержаны ещё три человека, которые, как полагает следствие совместно занимались сбытом наркотиков через интернет-магазин.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2020 года в Чувашии ушло в суд уголовное дело в отношении шести участников организованной преступной группы, которых обвиняют в производстве и сбыте синтетических наркотиков в Чебоксарах и Йошкар-Оле. Перед судом предстали жители двух республик.

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Напомним, в 2019 году в Чувашии из незаконного оборота изъято более 70 килограмм наркотиков, стоимость которого на «чёрном» рынке оценивается в 200 млн рублей.