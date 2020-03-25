Петропавловск-Камчатский, , 10:17 — REGNUM Специалисты ГУ МЧС по Камчатскому краю провели обследования зданий и сооружений в населённых пунктах региона после землетрясения. Здания не пострадали, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства.

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По данным спасателей, все учреждения, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Землетрясение сильно испугало жителей полуострова. Люди выбегали из домов, в которых раскачивались люстры и мебель.

Как сообщало ИА REGNUM, из-за мощного землетрясения в акватории Тихого океана на Курилах возникла угроза цунами, жители острова Парамушир были эвакуированы на возвышенность. Позже они вернулись в дома.