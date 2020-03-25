Уфа, , 10:34 — REGNUM Вице-президент Адвокатской палаты Башкирии, обвиняемый в превышении полномочий, отстранен от занимаемой должности. Об этом 25 марта сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета республики.

По сообщению пресс-службы ведомства, суд согласился с доводами следователей о том, что обвиняемый, занимая должность вице-президента некоммерческой организации «Адвокатская палата Республики Башкортостан», может воздействовать на подчиненных, которые проходят свидетелями по уголовному делу. Кроме этого, считают правоохранители, обвиняемый может инициировать сокрытие документов, которые имеют значение для следствия.

В результате суд удовлетворил ходатайство следствия и отстранил обвиняемого в злоупотреблении полномочиями от должности.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что по версии следствия, обвиняемый, занимая должность главы Адвокатской палаты, организовал аренду этой палатой двух помещений, которые принадлежат матери его жены, по завышенным ценам. Поэтому палатой было необоснованно истрачено свыше пяти миллионов рублей. Это нанесло Адвокатской палате существенный вред.

Расследование уголовного дела продолжается.

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