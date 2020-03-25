Донецк, , 10:01 — REGNUM За минувшие сутки украинские формирования восемь раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 76 единиц боеприпасов. Об этом сообщили 25 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

На горловском и донецком направлениях ВСУ выпустили в общей сложности 12 мин калибра 120 мм, восемь мин калибра 82 мм, применили вооружение БМП, гранатомёты РПГ и СПГ, а также крупнокалиберное стрелковое оружие.

«В зоне обстрела со стороны вооружённых формирований Украины оказались следующие районы/населённые пункты: Гольмовский, Горловка (посёлок шахты имени Изотова), Спартак, Донецк (посёлок шахты «Трудовская»), Старомихайловка», — сказано в сообщении.

В результате обстрелов была повреждена трансформаторная подстанция в посёлке Старомихайловка, обесточены 20 частных домов, повреждено остекление и стена жилого дома.

На окраине Горловки повреждены ворота гаражей, посечён электрический столб, бетонная плита в автокооперативе «Спутник». Жертв среди мирных жителей ДНР не зафиксировано.

Как сообщало ИА REGNUM, утром 25 марта ВСУ выпустили управляемую ракету по окраине Донецка, повредив один жилой дом.

Читайте также: В результате обстрела ВСУ в Донецке поврежден жилой дом — СЦКК