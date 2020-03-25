Самара, , 09:55 — REGNUM Проведение массовых мероприятий с числом участников свыше 50 человек одновременно запретили в Самаре с 25 марта. Соответствующее постановление подписала глава города Елена Лапушкина. Документ был опубликован на сайте городской администрации 24 марта.

Сообщается, что данная мера направлена на предотвращение распространения в городе заболеваемости гриппом, ОРВИ и новой коронавирусной инфекцией.

Ранее в Самаре были запрещены массовые мероприятия численностью участников свыше 50 человек в закрытых помещениях. С 25 марта данный запрет введен на все площадки.

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