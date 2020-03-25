Абуджа, , 09:48 — REGNUM В результате столкновения между вооруженными силами Нигерии и боевиками «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибли по меньшей мере 50 военных. Об этом 25 марта сообщает агентство DPA.

Инцидент произошел недалеко от города Гонери штата Борно, расположенного на востоке страны.

«Нигерийские военные понесли некоторые потери в результате нападения террористов, которое провалилось», — отметил министр обороны Нигерии Джон Эненче, не назвав число убитых военных.

Глава военного ведомства подчеркнул, что после нападения по отрядам боевиков был нанесен массированный авиационный удар, в результате чего все нападавшие террористы были ликвидированы.

Напомним, боевики «Боко Харам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведут войну с правительством страны на протяжении последних десяти лет. В ходе конфликта погибли десятки тысяч человек.

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