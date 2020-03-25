Магадан, Магаданская область, , 09:45 — REGNUM Спасатели Магаданской области предупреждают о возможности разрушения ледового припая в бухте Гертнера в Тауйской губе Охотского моря, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС региона.

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«Волна, образовавшаяся в результате землетрясения, может в ближайшее время разрушить остатки непрочного, покрытого живыми трещинами ледового припая в бухте Гертнера. Выход, а особенно выезд на автомобилях на лёд, крайне опасен», — сказали спасатели.

Зимой бухта Гертнера популярна у жителей Магадана — любителей «припайного» туризма.

Как сообщало ИА REGNUM, в 1250 км от Магадана в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой более 7 баллов. Жителей Курильского острова Парамушир эвакуируют в связи с угрозой цунами