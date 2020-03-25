Москва, , 09:36 — REGNUM Редакция ИА REGNUM направила генеральному прокурору РФ И.В. Краснову официальный запрос следующего содержания:

Как Вам безусловно хорошо известно, Правительства Москвы и Подмосковья сообщили о новых мерах борьбы с коронавирусом. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обязали всех жителей старше 65 лет, а также тех, у кого есть хронические заболевания, с 26 марта до 14 апреля оставаться дома.

Указанные вменения в обязанность гражданам фактически обязательного перехода ими в режим домашнего ареста распространены через средства массовой информации, которые прямо цитируют Мэра Москвы С. Собянина и Губернатора Московской области А.Воробьева. В частности, Агентством городских новостей Москва приводится цитата С. Собянина: » С 26 марта до 14 апреля 2020 года москвичи старше 65 лет и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, такими как сахарный диабет, бронхиальная астма, онкологические заболевания, а также перенесшие инфаркт или инсульт, обязаны соблюдать домашний режим»; РИА Новости приводится цитата А. Воробьева: «С 26 марта по 14 апреля 2020 года обязать соблюдать режим самоизоляции граждан в возрасте старше 65 лет, а также граждан, имеющих ряд (хронических) заболеваний. Режим самоизоляции должен быть обеспечен по месту проживания указанных лиц либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах».

Как прямо следует из приведенных цитат руководителей крупнейших регионов РФ, их заявления носят не рекомендательный, а обязывающий характер для граждан РФ.

Понимая важность превентивных мер по распространению вируса COVID-19 в стране, редакция ИА REGNUM полагает, что такие меры должны приниматься в установленном законом порядке и в соответствии с Конституцией РФ.

Согласно ч. 1 ст. 27 Конституции РФ каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства.

Согласно ч. 1−2 ст. 56 Конституции РФ в условиях чрезвычайного положения для обеспечения безопасности граждан и защиты конституционного строя в соответствии с федеральным конституционным закономмогут устанавливаться отдельные ограничения прав и свобод с указанием пределов и срока их действия.

Чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации и в ее отдельных местностях может вводиться при наличии обстоятельств и в порядке, установленных федеральным конституционным законом.

Согласно Федеральному конституционному закону от 30 мая 2001 г. N 3-ФКЗ"О чрезвычайном положении» (ч. 4) чрезвычайное положение на всей территории Российской Федерации или в ее отдельных местностях вводится указом Президента Российской Федерации с незамедлительным сообщением об этом Совету Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации.

К настоящему времени чрезвычайное положение на всей территории РФ или в ее отдельных частях в установленном законом порядке не введено. Следовательно вышеприведенные ограничительные меры в отношении отдельных категорий граждан старше 65 лет и граждан имеющих хронические заболевания, фактически запрещающие им гарантированную Конституцией РФ свободу передвижения, имеют антиконституционный характер.

Учитывая изложенное, редакция ИА REGNUM просит дать правовую оценку действиям Мэра Москвы С. Собянина и Губернатора Московской области А. Воробьева, выраженным в обязании граждан старше 65 лет и граждан, имеющих хронические заболевания не перемещаться за пределы своего места жительства («соблюдать домашний режим»; «соблюдать режим самоизоляции»).