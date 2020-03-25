Донецк, , 09:35 — REGNUM Украинские силовики выпустили управляемую противотанковую ракету по окраине Донецка, сообщили 25 марта в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК).

По данным СЦКК, боеприпас был выпущен с позиций ВСУ в районе населённого пункта Марьинка. В результате повреждения получил жилой дом в посёлке Александровка.

По предварительным данным, обошлось без жертв.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинская сторона отвергла все предложения представителей ДНР и ЛНР по разведению сил на линии соприкосновения.

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