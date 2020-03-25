Киев, , 09:21 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех по производству антисептика в заброшенном доме культуры села Козаровичи под Киевом, сообщила 24 марта пресс-служба МВД Украины.

«Полицейские обнаружили пластиковые цистерны с различными жидкостями, оборудование для изготовления дезинфицирующего средства, различные ёмкости и этикетки на расфасованную готовую продукцию», — сказано в сообщении.

На месте также задержали двух человек, их доставили в участок для выяснения обстоятельств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волынской области сотрудники СБУ остановили фуру, в которой были найдены 40 тыс. медицинских халатов. В связи с распространением коронавирусной инфекции вывоз медицинских товаров за пределы Украины временно запрещён.

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