Киев, 25 марта 2020, 09:21 — REGNUM Сотрудники правоохранительных органов обнаружили подпольный цех по производству антисептика в заброшенном доме культуры села Козаровичи под Киевом, сообщила 24 марта пресс-служба МВД Украины.
На месте также задержали двух человек, их доставили в участок для выяснения обстоятельств.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Волынской области сотрудники СБУ остановили фуру, в которой были найдены 40 тыс. медицинских халатов. В связи с распространением коронавирусной инфекции вывоз медицинских товаров за пределы Украины временно запрещён.
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