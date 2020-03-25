Нижний Ломов, Пензенская область, , 09:11 — REGNUM По факту гибели семи человек при пожаре в городе Нижнем Ломове Пензенской области возбуждено уголовное дело. Как сообщает СУ СКР региона, уголовное дело принято к производству вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления.

«По данным следствия, около 2 часов 25 марта 2020 года в доме на Заречном переулке города Нижний Ломов произошло возгорание жилого дома. После ликвидации пожара в период с 5 до 6 часов 30 минут в доме обнаружены тела семи человек: троих детей, 2012 и 2008 года рождения, двух женщин, 1982 и 1985 года рождения, двух мужчин, 1982 и 1983 года рождения», — сообщает ведомство.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа во главе с руководителем СУ СКР по Пензенской области Дмитрием Матушкиным.

При первоначальном осмотре на телах погибших каких-либо повреждений, кроме следов термического воздействия, не обнаружено. Назначены судебно-медицинские экспертизы.

По предварительным данным, причиной пожара могло послужить неосторожное обращение с огнем. С целью установления точной причины возгорания назначена судебная пожаро-техническая экспертиза.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, пожар, повлекший гибель семи человек, в том числе троих детей, произошел в частном жилом одноэтажном деревянном доме на Заречном переулке в ночь на 25 марта. Сообщение о пожаре поступило поступил в 1:30. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения наблюдались открытый огонь и сильное задымление внутри. Здание выгорело полностью.

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