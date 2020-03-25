Уфа, , 09:12 — REGNUM Три человека, в том числе двое детей получили травмы во время ДТП с КамАЗом в Уфе. Об этом 25 марта сообщил главный Госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, дорожное происшествие произошла поздно вечером 24 марта на ул. Энергетиков. Столкнулись автоцистерна КамАЗ, за рулем которой находился 58-летний житель Самарской области и автомобиль «Chevrolet Niva», под управлением 37-летнего жителя Уфы.

Он отметил, что в результате ДТП водитель легковушки и его двое сыновей, семь и шесть лет, получили травмы.

По предварительной информации, пострадавший водитель вел машину в состоянии алкогольного опьянения.

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