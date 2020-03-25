Шебалинский район, Алтай, , 09:10 — REGNUM Алтайские правоохранители установили личность водителя, наехавшего на пешехода и скрывшегося с места происшествия. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе МВД по республике, ДТП произошло вечером 21 марта в селе Шебалино.

27-летний мужчина в момент наезда находился на проезжей части. В результате полученных травм он скончался до приезда врачей.

«Предварительно установлено, что наезд на пешехода допустил житель села Шебалино 1990 года рождения, управлявший автомобилем Toyota Levin. Сельчанин сел за руль транспортного средства не имея права управления», — отметили в МВД.

Также выяснилось, что ранее он был осуждён за управление машиной в состоянии опьянения. Возбуждено уголовное дело.

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