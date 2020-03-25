Магадан, Магаданская область, 25 марта 2020, 08:52 — REGNUM В Магадане 25 марта произошло ДТП с участием машины инкассаторов и большегруза.
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Лобовое столкновение случились утром на 1379-м км федеральной трассы «Колыма».
Инкассаторский УАЗ врезался в дорожный спецавтомобиль КрАЗ.
«По информации ГИБДД Магаданской области, в аварии пострадали водитель и пассажир инкассаторской машины», — пишет «Весьма».
Расследование продолжается, была ли машина инкассаторов с деньгами — не сообщается.
Как сообщало ИА REGNUM, в результате столкновения автобуса и легкового автомобиля в Нижнем Новгороде шесть человек получили травмы.