Ишимбай, Башкирия, , 08:35 — REGNUM Водитель «Audi А3» насмерть сбил пешехода в Башкирии. Об этом 25 марта сообщает главный Госавтоинспектор республики Динар Гильмутдинов в своем блоге.

По его словам, авария произошла вечером в Ишимбае на ул. Губкина. Автомобиль «Audi А3», за рулем которого находился 33-летний летний местный житель, наехал на 58-летнего пешехода, который, предположительно, переходил дорогу в неустановленном месте, отметил главный Госавтоинспектор республики.

По его словам, в результате ДТП мужчина скончался на месте происшествия. В настоящее время полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего.

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