* запрещённая в России организация

Могадишо, , 08:30 — REGNUM В министерстве информации Сомали заявили о захвате высокопоставленного боевика группировки «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 25 марта сообщает Anadolu Ajansi.

Захваченный полевой командир был опознан как Ибрагим Мохаммед Робле, он действовал в регионе на протяжении длительного времени.

Захват террориста был произведен в районе Ванлавейна элитными частями сомалийских вооруженных сил.

Напомним, группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) ведет активную борьбу с правительственными войсками в Сомали за право создания государства на основах шариата.

«Аш-Шабаб"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.

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