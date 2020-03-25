Якутск, , 08:06 — REGNUM В Якутске полиция раскрыла кражу драгоценностей на 372 тыс. рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МВД республики.

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В дежурную часть №3 обратилась жительница Якутска и сказала, что из её квартиры пропали ювелирные изделия общей стоимостью 372 тыс. рублей.

«В ходе расследования был установлен подозреваемый в похищении. Им оказался сожитель заявительницы, 28-летний мужчина, ранее неоднократно судимый», — сказали в МВД.

Задержанный пояснил, что знал о том, что у потерпевшей в квартире есть ювелирные украшения. Он, улучив момент, когда женщины не было дома, похитил золотые цепочки, сережки и кулоны.

Ворованное он продал, деньги потратил на личные нужды. Часть похищенных драгоценностей успели изъять.

Возбуждено уголовное дело, подозреваемому грозит лишение свободы до шести лет.

Как сообщало ИА REGNUM, суд Майкопа рассмотрит уголовное дело об ограблении ювелирного магазина — банда похитила украшений на сумму 20 млн рублей.