Уфа, , 08:06 — REGNUM Число инфицированных коронавирусом увеличилось в Башкирии до четырех человек. Об этом 24 марта сообщил первый заместитель премьер-министра правительства региона Андрей Назаров на своей странице в социальной сети.

По его словам, состояние больных оценивается как стабильное, все они надежно изолированы. Специалисты установили людей, с которыми зараженные общались в последнее время.

Назаров также заверил, что принимаемые меру позволяют владеть ситуацией, поэтому просит всех сохранять спокойствие и действовать по плану.

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