Южно-Сахалинск, , 08:02 — REGNUM Подземные толчки во время землетрясения в Тихом океане ощутили жители не только на Парамушире, но и на Итурупе.

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Как сообщило ИА Cахалин. Инфо, землетрясение магнитудой 7,5 зарегистрировано в 220 км от Северо-Курильска (Парамушир). Подземные толчки ощутили и жители Итурупа. Глубина очага составила 57 км. Расчетная интенсивность в Северо-Курильске составила 5 баллов.

Разрушений нет. Данных о том, придёт ли «большая волна» и придёт ли она вообще — нет. Сейчас в Северо-Курильске идёт сильный дождь, наблюдаются резкие порывы ветра.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Парамушира эвакуируют на возвышенности в связи с угрозой цунами.