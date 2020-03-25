Владивосток, , 07:20 — REGNUM При проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции в приморском городе Находка пресечена деятельность наркоманского притона, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе УМВД Приморья.

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В рамках проводимого мероприятия был задержан 49-летний ранее судимый по тяжкой статье мужчина, который предоставлял свою квартиру для употребления наркотиков своим знакомым. В квартире были обнаружены предметы для изготовления и употребления наркотиков.

«Кроме владельца в квартире находилось ещё четверо граждан. Все прошли медицинское освидетельствование на состояние опьянения. В отношении них составлены административные протоколы», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве полиция провела задержание организаторов наркопритонов.