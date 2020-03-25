Южно-Сахалинск, , 07:15 — REGNUM Жителей Курильского острова Парамушир эвакуируют в связи с угрозой цунами, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в правительстве Сахалинской области.

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Ситуацию на особый контроль взял губернатор Сахалина Валерий Лимаренко. Глава региона поручил принять все меры для того, чтобы в зоне возможного действия огромной волны не оставалось людей.

«Кроме этого, необходимо понять, к каким последствиям привели подземные толчки: нет ли повреждений основных систем жизнеобеспечения, социальных, промышленных объектов, домов», — сказал Валерий Лимаренко.

Людей на Парамушире сейчас выводят на возвышенности. В частности, организованно прошла эвакуация детского сада и школы.

Как сообщало ИА REGNUM, землетрясение магнитудой 7,2 произошло в районе Курил. На Камчатке также была объявлена угроза цунами, но вскоре её отменили.