Нижневартовск, Югра, 25 марта 2020, 07:02 — REGNUM В Нижневартовске зоозащитники из фонда «Право на жизнь» нашли на базе фирмы-подрядчика по отлову безнадзорных животных ООО «Универсалремонт» 18 мёртвых щенков. Об этом активисты сообщили в своём паблике в социальной сети.
В вольерах зоозащитники обнаружили раненых собак, которые после стерилизации лежали без подстилок, в грязи и фекалиях, а в крематоре — мусорные пакеты, в которых находилось 19 щенков. Одного удалось спасти.
Отметим, что кошмарная картина живодёрства, которую описали зоозащитники, на словах переносится легче, чем видео и фото, ими сделанные.
Общественники написали заявления в полицию и Ветеринарный надзор ХМАО. К проверке подключились сотрудники городского департамента ЖКХ Нижневартовска.