Барнаул, , 06:54 — REGNUM В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении иностранного предпринимателя, который контрабандным путём вывез из России несколько партий леса хвойных пород. Как пояснили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Алтайского ЛУ МВД России, летом 2019 года, вступив в сговор с двумя алтайскими бизнесменами, иностранец заручился необходимыми подложными документами и вывез из России в ближнее зарубежье пиломатериалы на сумму более 1,2 миллиона рублей.

Пресечь противоправную деятельность помогли совместные действия сотрудников Алтайского линейного управления МВД России, Управления ФСБ России по Алтайскому краю, Алтайской таможни, и Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Уголовное дело о контрабанде стратегически важных товаров и ресурсов в крупном размере уже направлено в суд. Максимальное наказание за данный вид преступления, согласно УК РФ, составляет семь лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.