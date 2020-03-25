провинция Шаньдун, , 06:38 — REGNUM Житель китайской провинции Юньнань стал первым, скончавшимся от хантавируса, сообщило 24 марта издание Global Times на своей странице в Twitter.

Отмечается, что мужчина умер, когда возвращался в провинцию Шаньдун для работы на рейсовом автобусе. После смерти врачи диагностировали у него болезнь, вызванную хантавирусом. Все пассажиры этого рейса также были проверены заражение. Об их судьбе пока ничего не известно.

Хантавирус — род вирусов человека и животных, передаваемый грызунами. Врачам известны два основных клинических синдрома вызываемых хантавирусом: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом и лёгочный синдром. При этом передача заболевания от человека к человеку не характерна для хантавирусов.