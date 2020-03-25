Якутск, , 06:34 — REGNUM В Якутии на занятии по вокалу девочка получила удар током и ожоги руки и шеи, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры республики.

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Происшествие случилось в Среднеколымске в детском центре творчества. Девочка держала в одной руке микрофон и в этот момент дотронулась до батареи центрального отопления. Ребёнка ударило током, на шее и руке — ожоги.

Прокуратура в ходе проверки установила, что надёжная и безопасная эксплуатация энергопринимающих установок в детском центре не обеспечена, ответственное лицо с необходимым уровнем знаний не назначено.

В отношении директора возбуждено дело об административном правонарушении, он получил штраф.

Как сообщало ИА REGNUM, 15-летняя школьница из Марселя погибла в ванне, уронив в воду телефон, стоявший на зарядке.